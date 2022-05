OM Mercato : C’est officiel, Longoria se sépare d’une pépite !

Publié par Timothée Jean le 13 mai 2022 à 21:10

OM Mercato : Engagé dans une fin de saison délicate, l’Olympique de Marseille vient de se séparer de l’une de ses pépites.

OM Mercato : Un nouveau départ acté à l'Olympique de Marseille

Alors que la prochaine fenêtre des transferts approche à grands pas, l’Olympique de Marseille s’agite en coulisse pour attirer de nouveaux renforts. Le club phocéen souhaite en effet étoffer son effectif afin d’être très compétitif la saison prochaine. Mais avant de poursuivre son recrutement, l’ OM, surveillé de près par la DNCG, devra nécessairement se séparer de certains joueurs. L’entraîneur Jorge Sampaoli a récemment confirmé cette tendance, en assurant qu’il aurait quelques départs lors du prochain mercato.

Ainsi, certains joueurs de l’ OM seront priés d'aller voir ailleurs lors du prochain mercato. D’ailleurs, une pépite du centre de formation du club vient de faire ses valises. Il s’agit de Jonathan Pitou (17 ans). Le jeune milieu offensif n’évoluera pas à l’Olympique de Marseille la saison prochaine. Si la direction de l’ OM n’a pas encore communiqué que son futur départ, le principal concerné a vendu la mèche sur les réseaux sociaux.

Jonathan Pitou annonce son départ de Marseille

Jonathan Pitou a en effet annoncé son départ de l'Olympique de Marseille sur son compte Twitter et a tenu à remercier les dirigeants, le staff et les supporters marseillais. « Je remercie l’OM, mes coachs coéquipiers, supporters et salariés du club qui ont pu m'accompagner pendant ces 5 belles années ! Je garderai en tête tous ces bons moments et surtout Allez l'OM », a-t-il posté.

Pur produit marseillais, Jonathan Pitou a disputé 12 matchs cette saison avec l’équipe réserve du club. Il a joué avec les U16 de l’équipe de France et actuellement en U18. L’ OM perd ainsi l’un de ses grands espoirs. Le jeune milieu offensif va poursuivre sa carrière loin de la cité phocéenne. L’identité de sa future destination n’a pas encore fuité.