Mercato PSG : Ousmane Dembélé tranche pour son avenir !

Ousmane Dembélé met fin aux rumeurs concernant son possible départ. Le crack français veut s’éterniser au Paris SG.

Mercato PSG : Ousmane Dembélé veut rester au Paris SG !

Fin du calvaire. L’attaquant du PSG, Ousmane Dembélé a fait son grand retour à la compétition. Le roi du Parc des Princes a trouvé le chemin des filets lors du choc face au Bayer Leverkusen en Ligue des Champions. Les Parisiens ont enchainé une troisième victoire en C1 et font peur à toute l’Europe. Ousmane Dembélé a participé au festival de buts.

Près de deux mois sans jouer, une impatience contenue, et enfin la lumière retrouvée. Entré après l’heure de jeu, le Ballon d’Or 2025 a profité d’une passe de Bradley Barcola pour participer au large succès parisien (7–2). « Je suis un peu entré sur la pointe des pieds, j’ai voulu entrer face à Strasbourg, mais le coach m’a dit d’attendre un peu. Je me suis très bien senti dans ce match. Un bon ballon de Bradley et j’ai pu la mettre au fond, je me sens bien », a-t-il dit après la rencontre.

Depuis quelques semaines, des rumeurs circulent concernant son avenir au PSG. Les dirigeants parisiens auraient entamé des discussions avec lui pour prolonger son contrat. Interrogé sur ce sujet, il a répondu cash. Il a encore la gnaque et veut donc rester au Paris Saint-Germain pour plusieurs saisons. « Je me sens bien, je retrouve mes sensations petit à petit. (…) Tant que j’ai faim, je serai au PSG. Je suis content de fêter mon 100e match avec le club avec un but. J’espère continuer sur cette lancée. », a-t-il ajouté.

Sous contrat jusqu’en 2028, Dembélé a fait trembler les filets à 44 reprises et a délivré 33 offrandes en 100 matchs avec l’ogre parisien.