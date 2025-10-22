Mercato : l’OL déniche un sniper français !

L’OL manque de vrais buteurs cette saison. Les dirigeants du club veulent s’offrir un indésirable de l’OM lors du prochain mercato hivernal.

Mercato OL : Neal Maupay attendu à Lyon cet hiver ?

La direction de l’OL prépare déjà son mercato hivernal. Le technicien du club, Paulo Fonseca veut renforcer son attaque. Le club cherche un avant-centre cet hiver et vise un indésirable de l’OM, Neal Maupay. L’attaquant français, aujourd’hui mis à l’écart à l’Olympique de Marseille, pourrait poser ses valises à Lyon et avoir du temps de jeu.

L’été dernier, Neal Maupay avait refusé de partir à Sassuolo. Depuis, il reste coincé dans le loft marseillais. Son nom, déjà évoqué en septembre comme possible joker de l’OL, circule encore. D’après Le Progrès, les pensionnaires du Groupama Stadium suivent bien la situation de l’attaquant de 29 ans, encore sous contrat pour deux ans et demi à l’OM.

Après les départs d’Alexandre Lacazette et de Georges Mikautadze, Lyon a besoin de puissance offensive. L’arrivée de Martin Satriano ne suffit pas. Il marque, certes, mais ne peut pas porter seul le secteur offensif toute la saison. Le mercato hivernal sera donc résolument tourné vers l’attaque. Selon le journaliste Christian Lanier, l’OL, malgré la surveillance de la DNCG, prévoit d’agir. Neal Maupay fait partie des pistes sérieuses. Son profil plaît à Fonseca.