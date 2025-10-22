Mercato RC Lens : Goduine Koyalipou de retour au RCL ?

Goduine Koyalipou pourrait revenir au RC Lens à la fin de la saison. L’attaquant centrafricain traverse une période difficile en Espagne.

Mercato RC Lens : Goduine Koyalipou va-t-il rester en Espagne ?

Goduine Koyalipou est en difficulté en Espagne. Placé sur la liste des indésirables du RC Lens, il a été envoyé en prêt. Levante l’a accueilli les bras ouverts avec une option d’achat de 5 millions d’euros pour renforcer sa ligne offensive. Mais l’international centrafricain ne retrouve pas son meilleur niveau. En six matchs, il n’a joué que 92 minutes. Trop peu pour convaincre les dirigeants espagnols. Selon plusieurs échos, le club espagnol songerait déjà à ne pas lever l’option d’achat.

Lire aussi : Mercato RC Lens : Accord bouclé pour un champion du monde ?

Un but depuis le début de la saison. Rendement insuffisant aux yeux du tacticien Julian Calero, qui le laisse sur le banc match après match. Koyalipou ne parvient pas à s’imposer en Liga. Son adaptation est lente, comme déjà à Lens, où il n’avait inscrit que 4 buts en 15 rencontres de Ligue 1. Levante, promu cette saison après son titre en Segunda Division, attendait mieux du joueur. Le club valencien se bat pour rester dans l’élite.

À voir

ASSE : Catastrophe pour un adversaire des Verts !

Lire aussi : RC Lens : Bonne nouvelle pour Deiver Machado !

Levante pourrait le conserver si le maintien en Liga est assuré. Le RC Lens, de son côté, attend 5 millions d’euros l’été prochain. Mais si Levante renonce, Koyalipou reviendra dans l’Artois. Un retour encombrant pour Pierre Sage, qui n’avait pas compté sur lui lors de la présaison.