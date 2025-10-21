Mercato RC Lens : Accord bouclé pour un champion du monde ?

Les dirigeants du RC Lens visent un champion du monde en vue du prochain mercato hivernal. Le jeune crack montre tout son potentiel en Ligue 2.

Mercato RC Lens : Un joyau marocain dans le viseur du RCL

Pierre Sage est venu au RC Lens pour donner un nouveau souffle au club. Et il le fait correctement en ce début de saison. Les Sang et Or raflent des points et occupent provisoirement la quatrième place au classement en Ligue 1 avec 16 points. L’ancien coach de l’Olympique Lyonnais veut de renforts cet hiver pour rivaliser avec les cadors comme le PSG et l’Olympique de Marseille.

Lire aussi : Mercato OM : Un deal prévu cet hiver avec le RC Lens ?

À voir

Bayer Leverkusen – PSG : De bonnes nouvelles, les compos probables

Les dirigeants du Racing Club de Lens ciblent déjà certaines pépites pour répondre aux exigences de leur tacticien. Un joli coup se prépare cet hiver. Une pépite marocaine pourrait poser ses valises en Artois. Il s’agit de Gessime Yassine, jeune ailier marocain de 19 ans. Formé à Dunkerque, où il est encore sous contrat jusqu’en 2027, le joueur attire de plus en plus l’attention.

Lire aussi : Mercato RC Lens : La décision tombe pour Anass Zaroury !

Champion du monde U20 avec le Maroc, Yassine montre de très belles qualités. En Ligue 2, il a déjà marqué un but et offert trois passes décisives en sept matchs. Ses performances suscitent l’intérêt de nombreuses écuries européennes. Selon Africafoot, Lens s’est positionné concrètement sur le dossier. Le club nordiste prépare une offre pour le Lionceau. Mais la concurrence s’annonce rude. L’Olympique de Marseille et le Stade Rennais suivraient de près sa progression et pourraient passer à l’attaque cet hiver. La valeur de Gessime Yassine est estimée à 4 millions d’euros par Transfertmarkt.

À voir

Mercato OM : les 96 millions d’euros validés pour Benjamin Pavard