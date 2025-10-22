Mercato : L’OM tient sa star, les détails du deal fuitent !

L’OM pourrait une nouvelle fois marquer les esprits lors du mercato hivernal avec l’arrivée d’une star mondiale. La presse espagnole indique que Marseille est en tête de course pour signer Endrick du Real Madrid. Les contours de son futur contrat se mettent déjà en place.

Mercato : L’OM en pole position pour Endrick

L’Olympique de Marseille se prépare pour un défi de taille ce mercredi soir. Les hommes de Roberto De Zerbi tenteront de battre le Sporting Portugal en Ligue des champions. En attendant, les dirigeants de l’OM ne sont pas inactifs. Ils se projettent déjà sur le prochain mercato avec la ferme intention d’attirer une star du Real Madrid.

Le jeune Endrick est visé. L’attaquant brésilien de 18 ans n’est jusqu’ici pas utilisé par Xabi Alonso. Il n’a pas participé aucune rencontre des Merengues cette saison. Ce traitement est difficile à encaisser. Au point le jeune joueur ambitionne d’aller voir ailleurs. Sa direction partagerait aussi ce point de vue.

Si le géant espagnol avait fermé la porte l’été dernier, il est désormais ouvert aux propositions pour un prêt d’Endrick dès cet hiver. Et l’OM apparait comme la destination favorite pour l’accueillir. Le quotidien sportif AS et ESPN confirment cette tendance, Marseille serait en pole position pour signer le jeune crack.

Des clubs de Premier League menace l’opération

L’OM entretient de bonnes relations avec le Real Madrid, ce qui devrait faciliter les échanges. Les Merengues seraient même disposés à prendre en charge une partie du salaire d’Endrick pour faciliter son prêt sans option d’achat. Sauf que l’Olympique de Marseille n’est pas seul sur ce dossier. Une forte concurrence des clubs de Premier League menace l’opération.

West Ham, Aston Villa et Tottenham seraient notamment à ses trousses. Ces clubs britanniques seraient même prêts à couvrir l’intégralité du salaire d’Endrick en vue de le détourner du chemin de la Canebière. Les Olympiens sont donc prévenus. Rien n’est encore joué dans ce dossier.