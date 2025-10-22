ASSE : Catastrophe pour un adversaire des Verts !

L’ASSE voit l’un de ses principaux concurrents essuyer un terrible coup dur au sein de son effectif. L’ESTAC Troyes fait face à la rupture du ligament croisé de son gardien de but Nicolas Lemaitre.

L’ASSE doit se relancer, fin de saison pour Nicolas Lemaitre à Troyes

L’AS Saint-Étienne a connu un week-end difficile en Ligue 2. Les hommes d’Eirik Horneland se sont inclinés (3-2) face au Mans. Cette défaite à domicile a permis à l’ESTAC Troyes de s’échapper en tête du classement. Les Troyens, concurrents directs de l’ASSE pour la montée en Ligue 1, ont quant à eux réalisé une belle opération.

Lire aussi : ASSE : Les supporters savourent une grande victoire !

À voir

Mercato PSG : Ousmane Dembélé tranche pour son avenir !

Ils se sont imposés 1-0 face à Bastia, malgré l’expulsion de Martin Adeline à la 23e minute. Toutefois, l’ESTAC n’est pas sorti indemne de ce choc. Le club aubois a perdu son gardien de but titulaire, Nicolas Lemaitre. Ce dernier est sorti sur blessure à la 38e minute. Il a passé des examens médicaux qui ont révélé une rupture du ligament croisé antérieur du genou.

Ce verdict est un terrible coup dur. Car il met un terme à la saison de Nicolas Lemaitre, indique le journal local, l’Est Éclair. La durée de son indisponible n’a pas été préciée, mais cela oblige déjà l’entraîneur Stéphane Dumont à trouver vite une solution de rechange.

Hillel Konaté prêt à assumer ce rôle

Le deuxième portier de l’ESTAC, Hillel Konaté, va logiquement remplacer Nicolas Lemaitre. Même si sa capacité à assurer le rôle de titulaire sur la durée interroge. Il est en tout cas prêt à assumer l’intérim. « Je suis prêt à enchaîner, je jouerai les matches que je devrai jouer », a-t-il déclaré.

Lire aussi : Tension à l’ASSE : Horneland secoue son vestiaire !

À voir

Mercato : L’OM tient sa star, les détails du deal fuitent !

De son côté, l’ASSE devra vite se relancer pour éviter laisser Troyes s’échapper davantage au classement. Les Verts devront donc bien négocier leur déplacement de ce samedi à Annecy. Tandis que l’ESTAC ira vendredi à Reims.