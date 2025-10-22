Mercato : le PSG traque un phénomène allemand de 19 ans !

Les dirigeants du PSG ciblent un buteur allemand pour 2026. Les Allemands ont fixé le tarif pour leur joueur.

Mercato PSG : Luis Campos lorgne un crack allemand !

Le PSG poursuit son sans-faute en Ligue des Champions. Trois matchs, trois victoires. Les Parisiens ont tabassé le Bayer Leverkusen (7-2) et envoient un signal fort à l’Europe. Le roi est là pour tout rafler cette saison. Les dirigeants du club s’activent donc pour apporter de renforts cet hiver. Le Paris SG a rencontré des difficultés récemment lorsque certains cadres ont contracté des blessures.

De nouvelles pépites arriveront donc à Paris lors du prochain mercato hivernal. Parmi les noms suivis, un circule notamment dans les bureaux du Camp des loges. Il s’agit de Said El Mala, ailier de 19 ans, révélation du FC Cologne. Le jeune Allemand montre de très belles qualités et attire déjà le regard de poids lourds européens comme le Bayern Munich et le Borussia Dortmund. Il a déjà disputé 6 matches de Bundesliga cette saison, a inscrit 3 buts et délivré une offrande.

Selon Bild, Paris surveille de très près le dossier. Le géant de Ligue 1 ne devrait toutefois pas se précipiter. Cologne veut garder sa pépite jusqu’à la fin de la saison. Ce n’est donc pas sûr que les pensionnaires du Parc des Princes bouclent le deal cet hiver. Le PSG pourrait donc attendre l’été prochain pour tenter le coup. Estimé à 20 millions d’euros, El Mala a les atouts pour s’imposer. Le tacticien parisien, Luis Enrique aurait validé la piste.