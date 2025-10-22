PSG : Après Leverkusen, Luis Enrique vise un coup historique

Luis Enrique a envoyé un message fort après la démonstration de force du PSG face au Bayer Leverkusen (7-2) en Ligue des champions. Il ne cache plus ses ambitions pour cette nouvelle saison.

PSG : Luis Enrique compte réitérer l’exploit de la saison dernière

Le Paris Saint-Germain est visiblement intenable en Ligue des champions. Même réduits à dix, les Parisiens ont atomisé leur adversaire du soir. Le PSG a étrillé la défense du Bayer Leverkusen (7-2). C’est son troisième succès consécutif dans la compétition.

Ce festival offensif impressionne les médias européens, qui saluent la puissance collective des Parisiens. Luis Enrique s’est d’ailleurs présenté en conférence d’après-match avec une grande détermination. Son objectif est clair : réitérer l’exploit de la saison dernière.

Son PSG avait en effet tout raflé lors de cet exercice. Les Parisiens ont gagné le Championnat, la Coupe de France, le Trophée des Champions et la Coupe aux grandes oreilles. « Cette année, nous voulons essayer de tout gagner encore », a-t-il déclaré.

Une mission difficile, mais réaliste pour le Paris SG

Luis Enrique sait que cette mission sera très difficile à accomplir. Mais il estime cet objectif reste « réaliste» grâce à la confiance emmagasinée la saison dernière. Ce quadruplé historique a impacté positivement le groupe du PSG. « Aujourd’hui, tout le monde sait à Paris que nous pouvons gagner. Tous les joueurs le savent », a-t-il ajouté.

Cette confiance et cette volonté d’aller toujours plus sont, selon lui, les moteurs du collectif. C’est même « une fierté » pour Luis Enrique. Les coéquipiers d’Ousmane Dembélé sont désormais lancés dans une quête de titres sans précédent. Ils sont même considérés comme les principaux prétendants à leur propre succession en C1.