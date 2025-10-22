Clasico Real-Barça : Le coup dur pour Hansi Flick confirmé

La nervosité d’Hansi Flick sur le banc du FC Barcelone lui coûte cher. Il sera absent lors du prochain Clasico contre le Real Madrid en raison d’une suspension confirmée par la RFEF.

Real Madrid-Barça : Hansi Flick suspendu, la RFEF a tranché

C’est ce dimanche (16h15) que le Real Madrid accueille le FC Barcelone en championnat. Deux points seulement séparent ces deux rivaux. Ce choc au sommet sera électrique. Il sera surtout marqué par l’absence de Hansi Flick.

L’entraîneur allemand ne sera pas sur le banc du Barça. La cause ? La commission de discipline de la Fédération espagnole de football (RFEF) a rendu son verdict ce mercredi : sa suspension est maintenue.

Hansi Flick avait en été expulsé en toute fin du match Barça-Gérone (2-1) samedi dernier. Il écope donc d’un « match de suspension pour double avertissement et expulsion consécutive », peut-on dans le communiqué rapporté par la radio Cope.

La requête du FC Barcelone déclinée

Rappelons que Hansi Flick avait exprimé son mécontentement alors que le score était de 1-1. Il était mécontent du faible temps additionnel (4 minutes) et avait contesté le carton jaune adressé à Frenkie De Jong.

M. Jesús Gil Manzano avait jugé bon de lui infligé un premier carton jaune. Mais l’agitation de coach des Catalans persistait. L’arbitre lui a alors sorti un second jaune, synonyme d’expulsion.. Le FC Barcelone avait fait appel de cette décision. Mais sa requête a finalement été rejetée par l’instance disciplinaire.

Récemment, Hansi Flick avait lui-même reconnu avoir montré « plus d’émotions » qu’à son habitude. Il promettait de corriger cette attitude pour le bien de son club. Pour ce Clasico sur le terrain du Real Madrid, le Barça devra faire sans son coach principal.