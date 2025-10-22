Sporting-OM : De Zerbi enregistre un renfort clé en défense

L’OM défie ce mercredi le Sporting Portugal en Ligue des champions. Roberto De Zerbi pourrait compter sur un groupe quasi au complet pour ce choc. Il enregistre d’ailleurs un précieux renfort en défense.

OM : De Zerbi convoque 20 joueurs face au Sporting

L’Olympique de Marseille est sur une bonne dynamique. Les Olympiens restent sur une série de cinq victoires d’affilée. Ils ont à cœur de poursuivre sur cette belle lancée. L’OM est donc déterminé à battre le Sporting Portugal ce mercredi soir en Ligue des Champions.

Lire aussi : Choc à l’OM : De Zerbi écarte un attaquant avant Sporting !

Roberto De Zerbi a d’ailleurs fait appel à un groupe de 20 joueurs en vue d’accomplir cette mission. Les blessés de longue durée manquent logiquement à l’appel. Il s’agit de l’attaquant Amine Gouiri, opéré à l’épaule droit et absent pour environ trois moins. Geoffrey Kondogbia n’est totalement remis de sa blessure au mollet. Hamed Junior Traoré est lui-aussi toujours blessé à la cuisse.

Ulisses Garcia intégré le groupe de l’Olympique de Marseille en C1

La bonne nouvelle vient de la défense, avec la validation du retour d’Ulisses Garcia. L’entraîneur de l’OM pourra compter sur son défenseur suisse dans cette compétition. Le joueur de 29 ans était initialement non convoqué pour la phase de ligue en C1.

À voir

PSG : Après Leverkusen, Luis Enrique vise un coup historique

Lire aussi : OM : De Zerbi a la formule pour le titre, voici la preuve !

Mais le club phocéen a fait une demande officielle auprès de l’UEFA pour l’intégrer, en raison de la blessure de Facundo Medina. Cette requête a été validée. Ulisses Garcia est ainsi autorisé à disputer la Ligue des champions, offrant à De Zerbi une option supplémentaire en défense. Même s’il n’est pas certain de disputer le match de ce soir face au Sporting.