Mercato : Le PSG connaît déjà la réponse de Michael Olise !

Rayonnant avec le Bayern Munich depuis son arrivée à l’été 2024, Michael Olise fait rêver d’autres grands clubs européens, dont le PSG. Mais l’attaquant de 23 ans sait déjà ce qu’il veut pour son avenir proche.

Mercato : Michael Olise sur les tablettes du PSG

Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2029, Michael Olise pourrait être l’un des principaux tubes du prochain mercato estival. Auteur de 8 buts et 8 passes décisives en 15 matches toutes compétitions confondues en ce début de saison, l’ancien ailier de Crystal Palace se positionne aujourd’hui comme l’un des meilleurs au monde à son poste et cela attire forcément des convoitises.

Désireux de poursuivre sa politique de recrutement de jeunes talents français à fort potentiel, le PSG serait très intéressé par le profil du natif de Londres. Selon plusieurs médias étrangers, notamment Sport Bild, le Champion d’Europe en titre serait prêt à faire une offre de 100 millions d’euros au Bayern Munich pour récupérer l’international tricolore de 23 ans.

Une somme importante pour un joueur acheté à 55 millions d’euros il y a juste un an. Pour autant, le Rekordmeister ne semble pas du tout enclin à se séparer de Michael Olise, en témoigne la dernière sortie médiatique du directeur sportif bavarois.

« Nous ne subissons aucune pression. Michael a un contrat à long terme, il a fait ses preuves et a progressé. On l’imagine jouer au Bayern pendant les 7, 8 ou 9 prochaines années », a confié Christoph Freund sur Sky Sport. Un avis partagé par le principal concerné.

Michael Olise veut poursuivre son aventure en Bavière

Champion d’Allemagne en titre avec le Bayern Munich, Michael Olise voit sa carrière exploser. Dans un style mêlant technique, percussion et efficacité, l’ancien attaquant de Crystal Palace dénote sur la scène européenne et fait saliver de plus en plus de formations fortunées du vieux continent.

Après Sport Bild et Fichajes, le site Média Foot confirme que « le PSG est clairement le club le plus actif depuis plusieurs mois » pour recruter Olise au terme de l’exercice en cours. Le portail sportif rapporte que Luis Campos et Luis Enrique auraient clairement érigé le protégé de Vincent Kompany en priorité pour le recrutement de 2026.

L’objectif des décideurs parisiens étant de convaincre le joueur de venir briller dans le plus grand club de son pays. Mais la tâche s’annonce déjà plus que compliquée pour les Rouge et Bleu. En effet, si le Bayern Munich est bien connu pour ne pas retenir un joueur qui souhaite partir, Michael Olise n’est pas dans cette dynamique.

« Malgré l’approche concrète du PSG, le Français va recevoir une première offre concrète cet hiver pour prolonger son contrat, actuellement jusqu’au mois de juin 2029 (…) Le clan Olise sait qu’une belle proposition est sur le point d’arriver et sauf retournement de situation, elle devrait « passer ». Il se sent bien en Allemagne et malgré les propositions alléchantes de jouer pour Luis Enrique ou Pep Guardiola, le Français devrait faire le choix de rester encore quelques saisons », explique la publication francilienne.