Sporting-OM : De Zerbi aligne un milieu inattendu, la compo

Pour le match de ce soir entre le Sporting Portugal et l’OM, Roberto De Zerbi a dressé son plan de jeu. L’entraîneur de l’OM devrait faire confiance à une défense à trois et à un changement inattendu dans l’entrejeu.

OM : De Zerbi avec un dispositif renforcé face au Sporting

Trois semaines après son succès contre l’Ajax (4-0), l’Olympique de Marseille revient en Ligue des champions. Les Olympiens défient ce mercredi le Sporting Portugal. En cas de victoire à Lisbonne, l’OM se rapprocherait de la qualification.

Ce déplacement en terre portugaise sera donc capital. Et pour tenter de revenir avec les trois points, Roberto De Zerbi a un plan. Son schéma tactique pour ce choc Sporting-OM devrait s’articuler en 3-4-3, selon les informations recueillies par La Provence. Les cages phocéennes seront protégées par l’immuable Geronimo Rulli.

Le portier agentin avait été laissé au repos contre Le Havre. Devant lui, la défense centrale sera à priori composée du trio Pavard, Aguerd et Balerdi. Timothy Weah et Emerson Palmieri devraient évoluer dans les couloirs droits et gauches.

Arthur Vermeeren, la surprise au milieu de terrain

La surprise viendra sans doute du milieu de terrain, où Roberto De Zerbi aurait prévu une combinaison inattendue. L’expérimenté Pierre-Emile Højbjerg devrait être associé au jeune Arthur Vermeeren. Le milieu de terrain belge avait brillé lors du dernier match européen de l’OM.

De Zerbi avait surpris tout le monde en alignant face à l’Ajax, et Arthur Vermeeren avait crevé l’écran en signant une performance XXL. L’entraîneur marseillais serait prêt à retenter le coup face au Sporting.

Le trio composé d’Igor Paixão, Mason Greenwood et Pierre-Emerick Aubameyang devrait animer l’attaque phocéenne. Cette composition vise à allier solidité et efficacité dans ce duel européen. Reste à savoir si cela porter ses fruits. Rendez-vous est pris ce mercredi soir au stade José Alvalade XXI.

La composition probable de l’Olympique de Marseille

Gardien : Rulli

Défenseurs : Pavard, Aguerd, Balerdi

Milieux : Weah, Hojbjerg, Vermeeren, Emerson

Attaquants : Greenwood, Paixao et Aubameyang.