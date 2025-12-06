ASSE : France-Norvège, Horneland livre son pronostic

L’entraîneur de l’ASSE, Eirik Horneland, a livré son opinion sur le tirage au sort de la Coupe du monde, qui a placé la France et son pays, la Norvège, dans le même groupe.

Coupe du monde : « La France est favorite », selon le coach de l’ASSE

Le France évoluera dans le groupe I, lors de la coupe du monde 2026, aux côtés de la Norvège, du Sénégal et du vainqueur du barrage entre le Suriname, la Bolivie et l’Irak. C’est le résultat du tirage au sort effectué, vendredi, aux Etats Unis.

Dans une interview relayée par L’Équipe, Eirik Horneland, coach de l’ASSE, s’est prononcé sur ce groupe, ainsi que la confrontation entre l’équipe de France et celle de la Norvège. « C’est un groupe difficile », a-t-il confié d’emblée.

« La France est l’une des meilleures équipes du monde et l’une des favorites pour cette Coupe du monde. Le Sénégal est aussi une équipe très forte. Il y a beaucoup de très bons joueurs dans cette formation. Je pense que la France, le Sénégal ou la Norvège seront dans les deux meilleures équipes du groupe », a déclaré l’entraîneur de l’AS Saint-Etienne.

Groupe I : Horneland voir la Norvège 2e, derrière l’équipe de France

Le technicien norvégien a dévoilé ensuite l’objectif des Drillos (ou Les Lions) : « Passer le premier tour. Pour le reste, nous verrons« . Il a aussi évalué leurs chances. « Il y a une vraie possibilité d’être l’une des deux équipes qui vont se qualifier directement, voire de faire partie des meilleurs troisièmes. Mais nous avons une réelle possibilité d’être dans les deux premiers, derrière l’équipe de France », a-t-il indiqué.

Duel Mbappé – Haaland

Ce France-Norvège sera également le face-à-face entre deux attaquants de classe mondiale : Kylian Mbappé (Real Madrid) et Erling Haaland (Manchester City). « Nous disposons d’une très forte génération. Avec des joueurs du top mondial, avec Erling Haaland, Martin Ödegaard. […]. Je pense que les Norvégiens attendaient d’avoir un joueur de classe mondiale, si fort, se confronter à Kylian Mbappé », a annoncé Eirik Horneland.

