Mercato PSG : Julian Alvarez au Paris SG ? C’est validé à 100%

Julian Alvarez, annoncé dans le viseur du PSG depuis plusieurs mois, continue d’alimenter les rumeurs sur le mercato. Et selon Pierre Ménès, l’affaire serait à valider sans hésitation.

Mercato PSG : Il dit « oui » à une signature de Julian Alvarez au Paris SG

Le PSG n’a jamais caché son admiration pour Julian Alvarez, champion du monde 2022 et aujourd’hui sous les couleurs de l’Atlético de Madrid. Recruté par les Colchoneros à l’été 2024, l’attaquant argentin de 25 ans a conservé une cote énorme sur le marché européen. Et du côté de Paris, Luis Enrique suivrait toujours son évolution avec intérêt.

Sur sa chaîne YouTube Pierrot le Foot, Pierre Ménès a pris position, sans détour : « Alvarez au PSG, je dis oui tous les jours. C’est un super joueur. Il est totalement Luis Enrique-compatible, parce qu’il participe à la construction du jeu, il défend et il a un vrai rendement physique. Ce n’est pas du tout une pointe fixe sans intérêt comme Ramos peut l’être », a-t-il déclaré.

Pour le journaliste, l’ancien joueur de Manchester City incarne le profil idéal pour dynamiser l’attaque parisienne : un avant-centre moderne, altruiste et capable de combiner avec Ousmane Dembélé, Bradley Barcola et les autres joueurs offensifs de l’équipe.

Ménès refroidit l’idée d’Endrick à l’OM

Sur un ton plus mesuré, Ménès s’est montré moins convaincu par une autre rumeur du mercato français : l’arrivée possible d’Endrick à l’Olympique de Marseille. « Endrick, je suis dubitatif parce que ce petit taureau brésilien paraît manquer de jugeote et avoir un sens tactique très limité. L’OM peut compter sur un jeune formé au club comme Robinio Vaz, et lui mettre Endrick dans les pattes, je ne suis pas certain que ce soit une bonne idée », poursuit-il.