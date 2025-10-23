RC Lens – OM : la décision qui divise – Stéphanie Frappart désignée arbitre

C’est décidé, c’est Stéphanie Frappart qui arbitrera le match RC Lens – OM de la 9ᵉ journée de Ligue 1. Cette annonce de la LFP divise les fans de l’Olympique de Marseille.

Frappart, arbitre du choc Lens – OM et c’est la controverse

Avec son expérience des grands matchs, Stéphanie Frappart va officier la prochaine affiche RC Lens – OM de la 9ᵉ journée de Ligue 1. Le nom de Frappart interpelle pour la polémique née de sa décision sur le carton rouge lors du match Stade Rennais – OL.

L’arbitre rompue à la Ligue 1 sera au centre du match RC Lens – Olympique de Marseille, un match choc des supporters puisque ces deux équipes font partie des plus suivies des fans en France.

Stéphanie sera au centre du terrain et sera assistée sur les côtés par Mikaël Berchebru et Alexis Auger. Rémi Landry sera le quatrième arbitre de ce match Lens – OM. Le service de la VAR sera animé par Jérôme Brisard et Stéphane Bré.

Bien que la tenue du sifflet par Frappart ait souvent profité à l’OM, certains supporters ne lui pardonnent pas des décisions antérieures défavorables aux personnes considérées comme proches du club phocéen. L’exemple de Didier Drogba expulsé lors d’un match de charité reste dans l’esprit de certains fans marseillais.

D’un autre côté, le public lensois pense encore à la sortie de Will Still contre l’arbitrage de Stéphanie Frappart. Elle avait sifflé un penalty très controversé face au RC Strasbourg pour une légère faute de Jhoanner Chávez sur Andrey Santos. C’était au début du mois d’octobre 2024.

D’un autre côté, les Marseillais ont remporté 3 matchs officiés par la dame en jaune en Ligue 1 la saison passée. Avec le calme et la sérénité qui caractérisent Stéphanie Frappart, la LFP estime qu’elle est en capacité de faire respecter l’ordre sur le terrain pendant ce match Lens – OM.