Mercato SRFC : Habib Beye confirme pour Blas et Fofana !

En conférence de presse vendredi après-midi, Habib Beye, l’entraîneur du Stade Rennais (SRFC) a confirmé le possible départ de Ludovic Blas et Seko Fofana lors du prochain mercato d’hiver.

Mercato SRFC : Ludovic et Seko Fofana poussés vers la sortie

Le Stade Rennais aborde le mercato d’hiver 2026 avec une sérénité nouvelle, porté par une remontée spectaculaire au classement après une série de quatre victoires d’affilé en Ligue 1. Désormais sauvé d’une éviction imminente, Habib Beye prépare le prochain recrutement de janvier afin d’avoir à sa disposition plusieurs options pour la seconde partie de saison.

L’entraîneur du SRFC, dans une interview récente à Ouest-France, a ouvert la porte à des mouvements ciblés, mais insiste sur un effectif restreint, conditionné par des départs pour éviter toute accumulation contre-productive. Et Ludovic Blas et Seko Fofana émergent comme les deux cadres les plus concernés, avec l’OM en pôle pour l’ailier gauche (offre estimée à 15 millions d’euros) et des intérêts saoudiens pour le milieu de terrain ivoirien de 30 ans.

À voir

ASSE : Tardieu lâche un gros coup de gueule après Dunkerque

Lisez aussi : PSG – Stade Rennais : La vérité froide de Beye après le naufrage

Le dossier Blas s’emballe particulièrement : recruté comme fer de lance l’été dernier, l’ancien ailier du FC Nantes peine à s’imposer dans le 3-5-2 de Beye et attire Marseille, qui voit en lui un renfort créatif pour l’aile gauche.

Seko Fofana, arrivé d’Al-Nassr en prêt avec option d’achat, connaît une situation similaire avec seulement des bribes de temps de jeu, rendant son départ envisageable pour alléger la masse salariale et clarifier la hiérarchie. Ces sorties potentielles libéreraient des fonds et des places pour une ou deux recrues, sans viser une révolution qui déséquilibrerait un groupe soudé. Le coach rennais est revenu sur ces deux dossiers.

Habib Beye : « on sera obligé d’en discuter »

Devant les médias avant la grosse défaite face au Paris SG ce samedi soir, Habib Beye a publiquement avoué que des départs d’envergure n’étaient pas à exclure au SRFC lors du mercato de janvier qui s’annonce à grands pas.

À voir

PSG : Safonov réclame sa place… Chevalier sous pression

« Il y a des joueurs-cadres qui jouent moins, il faut aussi regarder leur statut, et il peut y avoir un désir pour eux d’aller voir ailleurs, ou une volonté mutuelle d’aller en ce sens, et on sera obligé d’en discuter », a déclaré le technicien sénégalais qui veut ajuster son effectif dans la deuxième partie de saison.

Lisez aussi : Stade Rennais : Le groupe d’Habib Beye pour faire mal au PSG

« Je pense que ce mercato sera assez calme, mais il y a quand même une volonté d’ajuster ce groupe et de faire des choix pour que cette équipe soit meilleure, qu’il y ait peut-être une forme de régénération à travers une ou deux arrivées », a expliqué Habib Beye. Autrement dit, des joueurs comme Seko Fofana et Ludovic Blas pourraient être en train de vivre leurs dernières semaines sous le maillot du Stade Rennais.

Lire aussi sur le SRFC

Stade Rennais : Beye s’exécute, Fofana et Blas de retour !

À voir

Mercato OM : 7M€ envolés ? Marseille pourrait s’en mordre les doigts

Stade Rennais : Habib Beye contraint de réintégrer Blas et Seko Fofana

Stade Rennais : Habib Beye secoue le vestiaire, Fofana et Blas visés