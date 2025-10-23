L’OM tombe, le RC Lens veut enfoncer le clou !

L’OM va affronter le RC Lens en Ligue 1. Les Sang et Or attendent de pied ferme les Marseillais.

RC Lens vs OM : Pierre Sage prépare une surprise aux Marseillais

Coup dur pour l’OM avant le choc face au RC Lens en Ligue 1. Les joueurs de l’Olympique de Marseille voulaient briller à Lisbonne. Ils repartent frustrés. Mercredi soir, sur la pelouse du Sporting Portugal, les hommes de Roberto De Zerbi ont perdu 2-1 un match qu’ils semblaient pourtant maîtriser.

Tout avait bien commencé. Paixao avait ouvert le score d’une frappe limpide du droit (14’). Mais juste avant la pause, tout a basculé. Emerson Palmieri a finalement écopé d’un deuxième carton jaune pour simulation, après recours à la VAR. En un éclair, Marseille a perdu l’occasion du break et s’est retrouvé à dix pour toute la seconde période.

À voir

Mercato ASSE : Accord bouclé pour cette pépite !

Lire aussi : Sporting-OM : De Zerbi furieux après la défaite, il accuse !

Le Sporting a profité du désordre. Catamo a égalisé (69’), puis Alisson Santos a offert la victoire aux Portugais (86’). Les Olympiens enregistrent deux défaites en C1 lors des trois premières journées. Désormais, place au choc face au RC Lens. Samedi soir, à Bollaert-Delelis, le public lensois promet une ambiance brûlante. Les hommes de Pierre Sage veulent asséner un nouveau coup à l’OM.

Lire aussi : Mercato RC Lens : Goduine Koyalipou de retour au RCL ?

À voir

Mercato : Le PSG négocie pour signer un prodige « mature »

Le vestiaire lensois se mobilise pour glaner les trois points. Adrien Thomasson prévient les Marseillais. « On joue Marseille à Bollaert, et on espère que ce sera une ambiance de feu avec le retour des supporters en Marek. On sait aussi que si on les bat, on leur passe devant, donc la motivation est trouvée. », a déclaré le milieu de terrain du RCL.

L’OM, encore sonné, doit réagir vite pour conserver sa place de leader provisoire en Ligue 1. Bollaert ne lui fera aucun cadeau.