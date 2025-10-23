OL : Terrible nouvelle pour Paulo Fonseca !

L’UEFA annonce sa décision concernant l’inscription de Rachid Ghezzal sur la liste de l’OL pour disputer la Ligue Europa.

OL : l’UEFA dit Non à Rachid Ghezzal

Coup dur pour l’OL. L’UEFA vient de revenir sur sa décision. Rachid Ghezzal n’est plus autorisé à disputer la Ligue Europa avec Lyon avant janvier 2026. Initialement validée, son inscription a finalement été jugée non conforme. En cause, une clarification du règlement de l’instance européenne : un joueur libre après le 1er septembre ne peut plus être enregistré pour la phase de groupes.

Ghezzal, revenu à Lyon le 5 septembre après la fin de son aventure à Rizespor, entre donc dans ce cas de figure. Le milieu offensif algérien a pourtant déjà porté les couleurs lyonnaises en Europe. Entré en jeu face à Utrecht, il avait offert une passe décisive à Tanner Tessmann sur l’unique but du match. Mais il devra désormais patienter pour disputer de nouveau cette compétition européenne.

Heureusement pour l’OL, aucune sanction disciplinaire ne sera appliquée. L’UEFA a reconnu sa propre erreur. Ghezzal est simplement déclaré inéligible jusqu’en janvier 2026, tout comme le joker Hans Hateboer. Ce jeudi, face au FC Bâle, les Gones devront composer sans Ghezzal, sans Ernest Nuamah, sans Orel Mangala et Hateboer. Un effectif un peu amoindri. Lyon compte bien poursuivre son parcours parfait dans cette Ligue Europa, malgré les vents contraires.