Mercato FC Nantes : Kita traque deux buteurs polonais !

Deux pépites polonaises sont sur la short-list de la direction du FC Nantes en vue du prochain mercato hivernal. Le patron du FCN, Waldemar Kita négocient le deal.

Luis Castro, l’entraîneur du FC Nantes, attend du renfort. Depuis le début de la saison, son équipe a de difficulté à faire trembler les filets adverses. Waldemar Kita, lui, a déjà une idée : aller chercher deux talents polonais capables de réveiller l’attaque nantaise dès cet hiver. Le président des Canaris débarque en Pologne, où deux jeunes joueurs font sensation.

Le premier, Kacper Pietuszewski, ailier du Jagiellonia Białystok, brille déjà en sélection Espoirs : 5 buts et 2 passes décisives lors des qualifications à l’Euro. Son profil attire plusieurs clubs européens, et sa cote grimpe : 8 millions d’euros selon Transfermarkt. Le second, Tomasz Pienko, milieu offensif du Raków Częstochowa, aussi en pleine forme : 3 buts et 5 passes décisives avec les Espoirs. Estimé à 2,5 millions d’euros, il reste une cible abordable pour les finances nantaises. Deux recrues potentielles à fort rendement pour un effectif en panne d’efficacité.

À la Beaujoire, la situation devient un peu critique. Mostafa Mohamed ne trouve plus le chemin des filets. Il a inscrit un seul but cette saison tandis que Matthis Abline n’a pas encore débloqué son compteur. Le FC Nantes s’enfonce dans la crise puisqu’il se dirige vers la zone de relégation. Luis Castro a forcément besoins de jeunes talents pour renverser la tendance.

