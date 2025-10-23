Mercato : Le PSG négocie pour signer un prodige « mature »

Alors que plusieurs rumeurs annoncent l’arrivée de nouveaux joueurs en 2026, Luis Campos, conseiller sportif du PSG, cherche activement à sécuriser l’avenir de jeunes talents prometteurs. Explications.

Mercato : Négociations entre le PSG et un jeune attaquant

Afin de le mettre à l’abri, le Paris Saint-Germain veut offrir un nouveau contrat à un titi, révélation de la saison. Jugé « brillant, mature, avec la tête sur les épaules » en interne, l’attaquant de 19 ans séduit autant par sa polyvalence que par sa sérénité, à l’image de son but contre le FC Barcelone lors de la deuxième journée de la phase de ligue de la Ligue des Champions.

En effet, selon les informations du journal L’Équipe, le PSG aurait entamé des négociations pour prolonger Senny Mayulu. Sorti du centre de formation du club de la capitale la saison passée, l’international espoir français a choqué par son efficacité contre le Barça en demi-finale de Champions League et contre l’Inter Milan en finale de la même compétition.

Puis, le jeune homme s’est s’octroyé un autre statut dans le vestiaire cette saison. Senny Mayulu a notamment profité des nombreuses blessures des cadres comme Ousmane Dembélé, Désiré Doué et Khvicha Kvaratskhelia pour se faire une place. Polyvalent, le natif de Blanc-Mesnil en France prouve qu’il a la confiance totale de son entraîneur Luis Enrique.

Car en plus d’être talentueux et décisif, Senny Mayulu s’adapte avec une facilité déconcertante. Après mai 2024, où il a signé son premier contrat professionnel, le numéro 24 du PSG va ainsi s’inscrire dans la durée avec son club formateur qui voit en lui la relève.

« C’est difficile d’être titulaire au PSG, surtout dans ce PSG-là. Il est important pour l’avenir du club et il peut devenir un joueur important ici », avait indiqué Luis Enrique mi-mai concernant Mayulu. « Des négociations pour prolonger son contrat, qui expire en juin 2027, ont déjà été entamées », assure le quotidien sportif.