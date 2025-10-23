Sporting-OM : De Zerbi furieux après la défaite, il accuse !

Roberto De Zerbi était furieux après la défaite de l’OM face au Sporting Portugal en Ligue des champions. L’entraîneur italien a rapidement trouvé le coupable de ce revers.

Sporting-OM : De Zerbi pointe du doigt l’arbitre du match

La frustration est grande du côté de l’Olympique de Marseille. Pour son troisième de Ligue des champions, le club phocéen se déplaçait ce mercredi sur la pelouse du Sporting Portugal. Les Olympiens avaient même ouvert le score sur un but d’Igor Paixao. Ils semblaient bien partie pour remporter une seconde victoire dans la compétition.

Mais tout a basculé avant la pause, lorsqu’Emerson Palmieri a écopé d’un second carton jaune pour simulation. Le latéral italien a laissé ses partenaires à dix contre onze. Ce fut le tournant du match, car l’OM s’est fait renverser en seconde partie. Le Sporting Portugal l’a finalement emporté (2-1). Un revers difficile à digérer pour les Olympiens.

Roberto De Zerbi n’a pas masqué sa frustration à l’issue du match. L’entraîneur de l’OM désigne clairement l’arbitre de la rencontre, M. Rade Obrenovic, comme le responsable de cette défaite. Il estime que son équipe a été pénalisée par les décisions arbitrales. « Je crois que même à 10, on n’a pas tellement souffert », a-t-il d’abord déclaré dans des propos rapportés par Canal Plus.

La difficulté de jouer à dix en Ligue des champions

Le coach italien a ensuite ciblé directement l’officiel. « Selon moi, on a payé des erreurs d’arbitrage, je n’ai pas aimé la façon dont le match a été arbitré. Je ne pense pas que l’arbitre ait été bon sur ce match », a pesté Roberto De Zerbi. Ce dernier estime que les décisions de l’arbitre ont été le facteur décisif dans ce match.

De Zerbi a aussi rappelé la difficulté de jouer en infériorité dans cette compétition. Il a même cité un exemple récent pour illustrer ses propos : « Naples, le champion d’Italie, a joué à dix mardi et a perdu en encaissant 6 buts. Ça montre la difficulté d’être à dix en Ligue des champions. » Les Olympiens devront vite se relever de ce revers. Et cela passer par une victoire ce samedi lors du choc contre le RC Lens.