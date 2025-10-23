Mercato PSG : Trois offres tombent pour cet indésirable !

Le deuxième gardien de but du PSG, Matvey Safonov veut du temps de jeu et envisage de claquer la porte lors du prochain mercato hivernal. Trois prétendants sont chauds pour l’accueillir.

Mercato PSG : Matvey Safonov sur le départ cet hiver ?

Matvey Safonov ne veut plus rester dans l’ombre au PSG. Relégué au banc depuis le début de la saison, le gardien russe songe désormais à partir. La situation est un peu compliquée pour le Russe à cause de la rude concurrence. Safonov, 26 ans, n’a pas joué une seule minute avec l’ogre parisien depuis le début de la saison.

La saison passée, il avait pourtant profité de quelques occasions (17 apparitions) malgré la présence de Gianluigi Donnarumma. Mais cette fois, un autre obstacle s’est dressé : Lucas Chevalier. Le Russe ne comprend vraiment pas pourquoi il n’a pas de temps de jeu et fustige le traitement que lui inflige Luis Enrique. Le technicien parisien décide que Chevalier soit son choix numéro un.

Alors, Safonov prépare déjà son départ. Après la trêve d’octobre, il a laissé entendre qu’il était prêt à bouger. « Il faudra voir mon avenir quand le mercato ouvrira. Pour l’instant, je consacre tout mon temps à changer la situation. Je veux prouver que je mérite de jouer, je ne suis pas satisfait du manque de temps de jeu. », avait-il déclaré. D’après Sport24, trois clubs se positionnent déjà pour le recruter et lui donner du temps de jeu. Il s’agit de Valence, le Sporting Braga et le Sporting Portugal. Tous envisagent un prêt. Safonov, lié au PSG jusqu’en 2029, pourrait donc rebondir ailleurs.