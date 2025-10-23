Mercato ASSE : Accord bouclé pour cette pépite !

Le jeune milieu de l’ASSE, Paul Eymard va bientôt signer son premier contrat professionnel. Les deux camps ont trouvé un accord définitif.

Mercato ASSE : Paul Eymard veut rester à Saint-Étienne !

Longtemps hésitant, Paul Eymard semble désormais décidé. Le milieu central veut prolonger l’aventure avec l’ASSE. Bloqué par le club pour la Coupe du monde U17 au Qatar, le jeune milieu n’ira donc pas défendre les couleurs de la France. Une décision mal digérée par le sélectionneur Lionel Rouxel, qui comptait sur lui. Mais à Saint-Étienne, on préfère garder le joueur sous la main. Le jeune crack vient tout juste d’être réintégré au groupe professionnel et devrait bientôt apparaître dans la rotation d’Eirik Horneland.

Son retour dans le groupe est une bonne nouvelle. En août dernier, Eymard avait été mis à l’écart pour avoir refusé le premier contrat professionnel proposé par le club. Trop faible, selon son entourage, surtout face aux offres de Manchester United et de l’Inter Milan. Ces cadors européens ont décidé de déloger le joueur puisqu’il montre de très belles qualités.

Les dirigeants stéphanois ont depuis corrigé le tir et ont revu à la hausse leur offre. Pas suffisamment pour rivaliser avec les géants européens, mais assez pour convaincre le joueur, attaché à son club formateur, de rester. En fin de contrat aspirant en juin prochain, il sera libre dès janvier. Et le 5 janvier, jour de ses 18 ans, il pourra parapher son premier contrat pro à Saint-Étienne. Tout est presque bouclé entre les deux parties.