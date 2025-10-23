Mercato PSG : Accord conclu, un crack va signer !

Le PSG veut sécuriser une pépite. Révélation de la saison, Senny Mayulu s’apprête à prolonger son aventure avec le club de la capitale.

Mercato PSG : le jeune Senny Mayulu bientôt blindé

Le PSG marche sur l’Europe. Après le sacre en Ligue des Champions la saison dernière, les hommes de Luis Enrique montrent qu’ils ont encore faim. Ils enchaînent les belles performances. Les dirigeants du club, eux, s’activent pour blinder certains cadres et certaines pépites qui attisent les convoitises des écuries européennes.

Après avoir engagé des discussions avec Ousmane Dembélé et Willian Pacho, les dirigeants parisiens tournent désormais leur attention vers leurs jeunes. Et parmi eux, un nom circule, celui de Senny Mayulu. Selon L’Equipe, le PSG a déjà lancé les négociations pour étendre le contrat du jeune milieu offensif. Formé au club, il livre des performanes XXL. Il a fait trembler les filets lors du choc face au FC Barcelone (2-1). C’était lors de la deuxième journée de la phase de ligue de la Ligue des Champions.

Le jeune crack s’impose petit à petit dans le vestiaire. Il a notamment profité des blessures d’Ousmane Dembélé et de Khvicha Kvaratskhelia pour montrer encore son potentiel cette saison. Senny Mayulu a signé son premier contrat professionnel en mai 2024. Il veut désormais prolonger son bail.