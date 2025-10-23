Mercato OM : Il valide l’arrivée d’Endrick à Marseille !

La rumeur prend de l’ampleur. Endrick, jeune prodige du Real Madrid, pourrait rejoindre l’OM dès le prochain mercato d’hiver. Le dossier, longtemps jugé improbable, vient de recevoir un soutien de poids depuis l’Espagne.

Endrick, le joyau brésilien en perte de vitesse au Real Madrid

L’histoire semblait écrite pour briller à Madrid, mais Endrick commence à voir sa patience s’effriter. Depuis son retour de blessure en septembre, le Brésilien de 19 ans n’a toujours pas disputé la moindre minute sous les ordres de Xabi Alonso. Pire encore, le jeune attaquant a craqué le week-end dernier, en passant sa colère sur une bouteille d’eau après être resté sur le banc face à Getafe.

Une attitude qui traduit la frustration d’un joueur qui a envie de joueur mais qui ne semble pas avoir la confiance de son entraineur. Les signaux sont désormais clairs : le joueur, jusque-là opposé à un départ, est prêt à bouger dès cet hiver. Et l’OM, en quête d’un renfort offensif après la blessure d’Amine Gouiri et l’absence attendue d’Aubameyang dès décembre pour la CAN 2025, compte bien profiter de l’aubaine.

Mercato OM : Marseille, une destination validée par la presse madrilène

La rumeur a trouvé un écho en Espagne. Dans les colonnes du quotidien As, le journaliste Andrés Onrubia Ramos a publiquement approuvé l’idée d’un transfert vers la cité phocéenne. « Pour moi, l’OM serait une destination idéale pour Endrick, a-t-il déclaré. Gouiri s’est fait opérer de l’épaule et Aubameyang sera absent pendant la CAN. Et dans un championnat qui valorise les jeunes talents, cela lui conviendrait parfaitement ».

🛫 Ante su falta de oportunidades, al menos por ahora, en el Real Madrid, Endrick se plantea salir cedido en el mercado de invierno… y uno de los posibles interesados es el Marsella. ¿Lo ves bien? ¿Es el destino adecuado para él? pic.twitter.com/fyZrogBaqy — Diario AS (@diarioas) October 23, 2025

Le Real Madrid ne souhaite envisager qu’un prêt sans option d’achat, mais l’Olympique de Marseille pourrait y voir une belle opportunité : celle d’attirer, même temporairement, l’un des plus grands espoirs du football mondial. Sur la Canebière, le rêve d’un Vélodrome en feu pour Endrick commence à prendre forme.