Mercato : L’OM pris de court, nouvelle offre pour Endrick !

La frustration d’Endrick au Real Madrid profite à l’OM, qui envisage de le recruter lors du mercato d’hiver. Mais Marseille voit ses plans contrariés par une approche de Palmeiras.

Mercato OM : Palmeiras s’invite dans la danse pour Endrick

Endrick n’est pas certain de passer l’hiver au Real Madrid. Car même si Xabi Alonso tente d’apaiser les tensions, le malaise est profond. L’attaquant de 19 ans supporte mal sa situation. Revenu retour de blessure en septembre, il espérait se faire une place dans la rotation offensive des Merengues. Mais grande est sa déception.

Endrick reste cantonné sur le banc de touche. Sa frustration a même éclaté dimanche dernier face à Getafe. Le prodige brésilien a frappé dans une bouteille d’eau lorsqu’il a compris que Xabi Alonzo ne ferait pas entrer au cours du jeu. Cet agacement a un impact sur son avenir. L’international auriverde serait désormais prêt à quitter le Real Madrid en prêt dès cet hiver.

Ses velléités de départ ont immédiatement alerté de nombreux courtisans, dont l’Olympique de Marseille. La direction phocéenne suit le dossier depuis l’été dernier. Elle aurait même déjà relancé les négociations en vue d’obtenir sa signature. Mais les plans de l’OM sont sérieusement menacés par une offre inattendue : celle de Palmeiras.

Son père fait une grande annonce

Le club brésilien a décidé de passer à l’action pour récupérer son ancien prodige. L’influence du club est forte. Le père d’Endrick aurait même confirmé cette approche. « Palmeiras devrait faire une proposition, un projet », a-t-il déclaré à ESPN Brésil.

L’OM doit désormais trouver les arguments pour contrer cette offensive de Palmeiras. Sachant que la concurrence est intense sur cette piste offensive. Les clubs de Premier League comme Tottenham, Aston Villa et West Ham seraient également à l’affût.