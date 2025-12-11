Mercato RC Lens : Accord conclu, un milieu arrive !

La direction du RC Lens vient de boucler une nouvelle recrue avant même l’ouverture du mercato hivernal. Amadou Haidara est d’accord pour rejoindre les Sang et Or.

Le RC Lens est actuellement leader de la Ligue 1 devant le PSG et l’OM. Et pour poursuivre sur cette belle lancée, le club entraîné par Pierre Sage va se renforcer lors du mercato estival. Les dirigeants lensois sont d’ailleurs parvenus à boucler une importante signature au milieu.

Les efforts de la direction lensoise pour faire venir Amadou Haidara ont été couronnés de succès. Foot Mercato le confirme, le RC Lens a trouvé un accord avec l’international malien du RB Leipzig. Celui qui n’a disputé aucun match de Bundesliga cette saison a rapidement répondu aux avances des Sang et Or.

Amadou Haidara a même effectué d’énormes sacrifices financiers en vue de faciliter son transfert. La source explique que la transaction a été conclue pour 2 millions d’euros seulement. Un bonus d’1 million d’euros est inclus en fonction des performances du joueur.

Son arrivée prévue après la CAN 2025

Ce transfert est considéré comme une aubaine pour la direction du RCL. Sachant que la valeur marchande d’Amadou Haidara était estimée à 12 millions d’euros récemment. Le natif de Bamako va retrouver chez les Sang et Or son compatriote Mamadou Sangaré.

Les supporters devront cependant patienter avant de voir leur nouvelle recrue débarquer au stade Bollaert. Amadou Haidara rejoindra le RC Lens après avoir disputé la CAN 2025 avec les Lions du Mali. Cela repousse ainsi son arrivée sous les couleurs lensoises.

