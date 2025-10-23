Mercato OM : Revirement de situation pour Endrick ?

Et si la pépite brésilienne Endrick ne rejoignait finalement pas l’OM ? Une phrase lâchée par son père a suffi à relancer toutes les spéculations. Du Brésil à Marseille, la rumeur d’un possible mouvement agite le mercato.

Mercato OM : Le clan Endrick ouvert à un retour au Brésil ?

Tout est parti d’un simple commentaire sur Instagram. Douglas Sousa, le père d’Endrick, a répondu à un post d’un journaliste brésilien en lâchant : « Palmeiras devrait faire une offre, un projet ». Quelques mots qui ont embrasé les réseaux sociaux et ravivé l’espoir des supporters du Verdao.

Ils rêvent d’un retour de leur joyau, parti à Madrid contre 35 millions d’euros plus bonus. En quelques heures, la publication est devenue virale, remettant le nom d’Endrick au centre du mercato.

Endrick en difficulté au Real Madrid

Depuis son arrivée à l’été 2024, le jeune attaquant brésilien n’a pas encore justifié les attentes. Sept buts en 37 matchs, un temps de jeu famélique et aucune apparition cette saison : la situation interroge. Selon ESPN Brasil, Xabi Alonso aurait validé un prêt pour janvier afin de relancer le joueur.

Plusieurs clubs européens seraient à l’affût, dont certains en Ligue 1… et l’Olympique de Marseille suivrait la situation de très près. Formé au club, le jeune buteur incarne encore l’espoir et la fierté de Palmeiras. Mais un retour au Brésil semble improbable : le Real Madrid veut le voir progresser en Europe, pas repartir en arrière.

Reste que la déclaration de son père a ravivé une flamme romantique : celle d’un retour aux sources. Un doux rêve pour les fans du Verdao, mais un dossier qui, entre les lignes, intéresse bien l’OM.