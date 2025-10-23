Mercato ASSE : Saint-Etienne prépare un départ surprise en janvier

L’hiver s’annonce mouvementé du côté du Chaudron. Alors que l’ASSE vise toujours la remontée en Ligue 1, la direction prépare déjà un départ inattendu dans le secteur offensif. Et le nom d’un joueur commence à revenir avec insistance…

Mercato ASSE : Ben Old poussé vers la sortie

Selon Peuple Vert, l’ailier néo-zélandais Ben Old pourrait plier bagage dès le 1er janvier 2026. En manque de temps de jeu sous les ordres d’Eirik Horneland, le joueur de 23 ans n’a été titularisé qu’à deux reprises depuis le début de la saison. Malgré son implication en début d’exercice (buteur et passeur face à Laval (3-3)) l’ancien joueur de Wellington semble désormais hors des plans du technicien norvégien.

Le Mercato ASSE s’annonce donc décisif pour relancer la carrière du Néo-Zélandais, barré par Zuriko Davitashvili et relégué dans la hiérarchie offensive. Guingamp et Charleroi, déjà intéressés cet été, surveillent toujours sa situation et pourraient repasser à l’action.

Une histoire contrariée avec Saint-Etienne

Arrivé à Geoffroy-Guichard à l’été 2024, Ben Old n’a jamais vraiment eu l’occasion de s’imposer. Entre une blessure au genou et la descente des Verts en Ligue 2, l’ailier a connu une première année frustrante. De retour en forme, il peine pourtant à convaincre Horneland, qui lui préfère les recrues estivales.

Sous contrat jusqu’en juin 2028, l’international néo-zélandais devra sans doute accepter un prêt pour retrouver du rythme et du plaisir. Car si Saint-Étienne reste la meilleure attaque de Ligue 2 avec 21 buts inscrits, il est clair que Ben Old n’y a pas pris une grande part. L’hiver pourrait bien marquer la fin de son aventure stéphanoise.