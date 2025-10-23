Surprise à l’ASSE : Horneland sort un défenseur du placard

L’ASSE est confrontée à des difficultés défensives, qui poussent Eirik Horneland à revoir ses plans. L’entraîneur norvégien est d’ailleurs prêt à sortir un défenseur du placard face à Annecy.

ASSE : Eirik Horneland veut réintégrer Dylan Batubinsika

Il était censé quitter l’AS Saint-Étienne lors du mercato estival. Dylan Batubinsika a été placé sur la liste des transferts par la direction stéphanoise, sans succès. Le défenseur central est finalement à l’ASSE, où il a disparu des radars. Il est en effet écarté du groupe depuis l’entame de la saison.

L’international congolais n’a jusqu’ici disputé aucun match avec l’équipe professionnelle de l’ASSE, se contentant d’une seule apparition avec la réserve. Dylan Batubinsika commençait à se morfondre sur son sort. Pourtant, sa situation vient de basculer, et sa mise à l’écart touche sans doute à sa fin.

C’est Eirik Horneland qui a lui-même fait cette annonce. L’entraîneur de l’ASSE s’est dit prêt à réintégrer le Congolais dans son groupe pour le match de samedi contre Annecy. « Dylan est évidemment une solution. Il peut être une alternative cette semaine pour composer notre charnière défensive », a-t-il déclaré en conférence de presse.

Une meilleure alternative en défense

Il faut le reconnaître, Eirik Horneland fait face à une situation délicate en défense. Les absences de Chico Lamba, Lassana Traoré ou Maxime Bernauer l’obligent à revoir son secteur défensif. Dylan Batubinsika apparaît donc à ses yeux comme « la meilleure alternative » pour compenser ces indisponibilités.

Surtout que le défenseur de 29 ans « a joué avec la réserve dimanche » dernier. Sa prestation a renforcé Eirik Horneland dans sa prise de décision. Il est donc fort probable que le nom de Dylan Batubinsika apparaisse sur la liste des joueurs retenus pour affronter Annecy. Il s’agirait d’une libération pour le natif de Cergy-Pontoise.