Mercato PSG : Ce crack rejette le Paris SG pour le FC Nantes

Le PSG a essuyé un revers inattendu d’un jeune crack sur le mercato français. À seulement 17 ans, Tylel Tati, grand espoir du football français, a préféré poursuivre sa progression au FC Nantes, malgré un intérêt concret du club de la capitale qui le suivait depuis ses jeunes années.

Mercato PSG : Le Paris SG recalé par un pur talent nantais

Le mercato réserve toujours son lot de surprises, et celle-ci a fait grincer quelques dents du côté de Paris. Longtemps observé par le PSG depuis les catégories U11, le jeune défenseur central a finalement opté pour un environnement plus favorable à son développement. Le FC Nantes, séduit par sa maturité et sa régularité, lui a offert son premier contrat professionnel au début du mois d’octobre.

Le père du joueur, Sambou Tati, a confirmé l’intérêt parisien dans une interview accordée au Parisien. « Paris le suivait depuis les U11, et l’avait même emmené à un tournoi à Barcelone, mais un concours de circonstances a fait que… », a-t-il révélé.

Un choix de raison avant tout

Promis à un bel avenir, Tylel Tati a préféré miser sur la stabilité et le temps de jeu. Déjà titulaire régulier sous Luis Castro, le jeune défenseur a tranché en faveur du FC Nantes. « Tylel avait 13 ans à cette époque, et nous a fait part de son choix : Papa, maman, avec le PSG, je sais que je vais participer à de beaux tournois, voyager, mais je préfère aller à Nantes parce que je sais que je vais y arriver vite », a confié son père.

Avec ce choix courageux, Tylel Tati symbolise une génération de jeunes joueurs qui préfèrent la progression à la précipitation, même face à l’ogre parisien.