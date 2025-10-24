ASSE : Une décision forte tombe en interne !

L’ASSE continue de miser sur la fidélité et la compétence en interne. Le club ligérien vient d’officialiser la nomination de Julie Devidal au poste de responsable du sponsoring, une promotion qui récompense plus de dix ans d’engagement au service des Verts.

ASSE : Julie Devidal, une ascension bâtie à la sueur verte

Arrivée en 2013 comme simple stagiaire au service billetterie, Julie Devidal a gravi les échelons un à un. D’abord assistante sponsoring, puis sponsorship sales project manager, elle devient aujourd’hui la référence du sponsoring à l’ASSE. Une progression exemplaire qui illustre la politique du club : faire confiance à ceux qui connaissent la maison.

Cette promotion marque aussi un signal fort pour les équipes commerciales. En interne, on salue une professionnelle rigoureuse et passionnée, capable de conjuguer stratégie et proximité avec les partenaires.

Une experte du développement commercial

Dans ses anciennes fonctions, elle gérait un portefeuille de partenaires B2B et institutionnels, supervisait les activations marketing et développait la visibilité du club. Désormais à la tête du sponsoring, elle pilotera la régie commerciale ASSE Promotion, moteur économique essentiel de la formation stéphanoise.

Titulaire d’une licence en gestion et développement des organisations sportives, la nouvelle responsable entend poursuivre la modernisation du modèle commercial du club. Les Verts espèrent ainsi renforcer leur attractivité auprès des marques.