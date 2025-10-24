Mercato OM : Endrick répond à l’intérêt de Marseille !

Le jeune prodige brésilien du Real Madrid, Endrick, commence à envisager sérieusement son avenir. Frustré par son manque de temps de jeu dans la capitale espagnole, le joyau auriverde a fixé ses conditions pour un futur départ, alors que l’OM surveille attentivement le dossier.

Mercato OM : Endrick fixe ses règles avant de choisir son futur club

Selon ESPN, Endrick a dressé une véritable feuille de route pour la suite de sa carrière. Pas question de repartir au Brésil, ni de rejoindre un club de second rang. L’attaquant veut évoluer dans l’un des cinq grands championnats européens, ou dans l’un des trois géants portugais : Benfica, Porto ou le Sporting. Le tout, avec une exigence supplémentaire : participer à une compétition européenne majeure.

Objectif assumé : rester sous les radars de la sélection brésilienne et maximiser ses chances d’être appelé pour la Coupe du Monde 2026. Son entourage estime qu’un club offensif, capable de le mettre en valeur, est la meilleure rampe de lancement. Et sur ce point, l’OM coche plusieurs cases.

Martelo batido! Endrick toma decisão sobre seu futuro no Real Madrid ➡️ https://t.co/dbf5xrpQEc#FutebolNaESPN pic.twitter.com/hmIAkxmABb — ESPN Brasil (@ESPNBrasil) October 23, 2025

L’OM intéressé, mais la patience reste de mise

L’Olympique de Marseille aurait manifesté son intérêt concret ces dernières semaines. D’après les informations d’ESPN, des premiers contacts auraient même eu lieu avec le staff du joueur. Rien d’immédiat toutefois : la fenêtre de transfert européenne n’ouvrira que fin 2025, et Endrick souhaite d’abord retrouver la pleine forme après une blessure contractée en fin de saison dernière.

Écarté par Xabi Alonso au Real Madrid, malgré un retour à 100 %, le Brésilien ne cache plus son envie de temps de jeu. À 19 ans, Endrick veut prouver qu’il n’est pas un simple pari d’avenir. Si l’OM décide d’entrer pleinement dans la danse, il pourrait bien offrir au Vélodrome un nouveau phénomène brésilien à acclamer.