Mercato OL : Prêt d’Endrick, revirement au Real Madrid

Le Real Madrid songerait à ne plus laisser partir Endrick à l’OL cet hiver. Un revirement de situation inattendu, à trois semaines de l’ouverture officielle du mercato.

OL Mercato : Le Real Madrid fait volte-face pour Endrick !

Alors que tout semblait presque boucler pour le prêt d’Endrick à l’OL, en janvier prochain, le Real Madrid serait en passe de revenir sur sa décision initiale. Selon les informations du journaliste Marcos Benito de l’émission El Chiringuito, le club madrilène ne souhaite plus le départ de son jeune attaquant à Lyon cet hiver.

Sa décision est motivée par le fait que ce dernier est une vraie solution de rechange en cas de blessure au sein de l’effectif des Merengues, à en croire la source. De plus, dans les calculs du Real Madrid, si Xabi Alonso est limogé pour insuffisance de résultats, les cartes seront redistribuées, ce qui relancerait la pépite brésilienne.

En effet, le technicien espagnol a concédé trois matchs nuls et une défaite lors des 5 dernières journées de Liga. Leader devant le FC Barcelone après le classico, le Real Madrid est désormais deuxième, avec 4 points de retard sur le club catalan en 15 journées de championnat. La menace de limogeage de l’entraîneur madrilène est donc réelle.

Un coup dur pour l’Olympique Lyonnais !

Pour confirmer son informations, le confrère epagnol annonce que les représentants de la pépite brésilienne, dont l’arrivée à Lyon était prévue cette semaine, ne se déplaceront plus. Leur voyage en France étant annulé. Si Endrick est finalement retenu en Espagne, ce serait un gros coup dur pour l’Olympique Lyonnais, qui l’attend impatiemment pour dynamiser son attaque.

