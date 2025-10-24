Mercato PSG : 100M€ ! Du très lourd arrive au Paris SG

Le PSG a frappé fort cet été avec deux arrivées estimées à près de 100 millions d’euros. Mais alors que Lucas Chevalier et Ilya Zabarnyi n’ont pas encore totalement convaincu, une voix autorisée se veut rassurante. Et visiblement, Luis Enrique aussi garde une grande confiance en ses recrues.

Mercato PSG : 100 millions d’euros pour deux paris d’avenir

Le PSG, auréolé de sa Ligue des Champions, n’a pas voulu tout bouleverser. Le club de la capitale a choisi la stabilité, mais a tout de même investi lourdement : 40 millions d’euros pour Lucas Chevalier et 60 millions pour Ilya Zabarnyi. Deux jeunes profils destinés à s’imposer dans la durée.

Lire aussi : PSG : Enrique monte au créneau pour Chevalier après Lille !

Pour l’heure, les débuts sont mitigés. Chevalier a alterné le bon et le perfectible, tandis que Zabarnyi découvre encore les exigences du haut niveau européen. Pourtant, selon Laurent Perrin, journaliste au Parisien, « le PSG a misé sur des joueurs prometteurs, capables de s’inscrire dans un projet à long terme. »

« Luis Enrique est très satisfait de Chevalier »

Lors d’un chat avec les lecteurs du Parisien, Perrin a livré les coulisses de la confiance du staff parisien : « Luis Enrique est très satisfait de Chevalier et de son apport dans son système de relance, c’est plus fluide et plus rapide que Donnarumma, c’est une arme en plus et c’est ce que le staff recherchait. Après, tout n’est pas parfait », reconnait-il.

À voir

Mercato ASSE : Horneland dévoile la grande priorité de l’hiver

INFO Mercato: Stupeur ! Lucas Chevalier déjà menacé au PSG ?

« Il est bizarrement resté statique sur le but de Moreira contre Strasbourg. Mais à Paris, critiquer le gardien est une spécialité locale », a-t-il ajouté. Une déclaration qui confirme que le technicien espagnol croit fermement en son nouveau portier, malgré quelques couacs d’adaptation.

« Pas de doute sur le potentiel de Zabarnyi »

Concernant la recrue ukrainienne, Laurent Perrin se veut tout aussi confiant : « Il n’y a pas de doute sur son potentiel ni sur son état d’esprit. Il lui faut un peu de temps pour parfaire ses automatismes. Et n’oublions pas qu’il n’a que 23 ans ». Le PSG espère donc voir rapidement ses deux paris à 100 M€ justifier l’investissement. En attendant, Luis Enrique affiche sérénité et patience : à Paris, le temps est parfois le plus grand luxe.