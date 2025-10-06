PSG : Enrique monte au créneau pour Chevalier après Lille !

Après le but d’Ethan Mbappé sur le terrain du LOSC Lille, Lucas Chevalier a été sévèrement critiqué par les fans du PSG sur les réseaux sociaux. En conférence de presse, Luis Enrique, l’entraîneur parisien, a tenu à soutenir son gardien de but.

PSG : Luis Enrique déjà sous le feu des critiques

Recruté cet été en provenance du LOSC pour 55 millions d’euros, bonus compris, Lucas Chevalier traverse déjà ses premiers moments de turbulence au Paris Saint-Germain. Après Tottenham, Toulouse et Marseille, le portier de 23 ans a pris un autre but évitable selon certains supporters parisiens. En effet, pour son retour à Lille, son club formateur, Chevalier a pris un but tardif signé Ethan Mbappé (1-1).

Une frappe à ras de terre, légèrement déviée par les jambes de Lucas Beraldo, mais qui a suffi à déclencher une vague de critiques sur les réseaux sociaux. Pour de nombreux fans, celui qui a poussé Gianluigi Donnarumma à Manchester City n’est pas du tout au niveau attendu, rappelant au passage ses erreurs passées.

À voir

FLASH INFO : Un joyau français proche de signer avec l’ASSE

Lisez aussi : OM – PSG: Lucas Chevalier plaide coupable après le Classique

« Toulouse, Tottenham, Marseille, Lille… toujours la même histoire », s’indigne un ultra parisien. D’autres pointent le manque d’efficacité du numéro 2 de l’équipe de France. « On en est à un tir cadré, un but », déplore un internaute.

« Être gardien du PSG, c’est un autre monde. Quand tu n’as qu’un arrêt à faire, tu ne peux pas te louper », peste un autre. Face à toutes ces critiques, l’entraîneur du PSG est monté au créneau pour défendre son protégé.

Luis Enrique : « Nous avons une totale confiance en lui »

Au milieu de la tempête, Lucas Chevalier peut compter sur le soutien de Luis Enrique. Le coach du Paris Saint-Germain pense comme certaines analyses que sur le but égalisateur du LOSC, le gardien français a été gêné par la présence de Lucas Beraldo, qui a dévié la trajectoire du ballon.

À voir

Alerte à l’OM : De Zerbi face à un nouveau casse-tête !

Lisez aussi : INFO Mercato: Stupeur ! Lucas Chevalier déjà menacé au PSG ?

« Sans lui, Chevalier l’arrête sûrement. Il a dû attendre le dernier moment pour plonger », défend un supporter, rappelant les circonstances atténuantes d’une frappe masquée. En conférence de presse, Luis Enrique a, lui, déclaré : « le ballon passe entre les jambes de Beraldo, c’est une action difficile. Lucas a été concentré tout le match. Nous avons une totale confiance en lui. Il n’y a rien à redire. » Face à la colère d’une partie du public, d’autres supporters appellent au calme et à la patience.