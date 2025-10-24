Mercato ASSE : Horneland dévoile la grande priorité de l’hiver

Alors que l’ASSE s’apprête à défier Annecy pour le compte de la 11e journée de Ligue 2, Eirik Horneland a profité de sa conférence de presse d’avant-match pour évoquer un sujet brûlant : le mercato hivernal. Et le coach norvégien ne s’est pas caché, il sait exactement où renforcer son équipe.

Mercato ASSE : Horneland pointe un milieu en manque d’équilibre

Si les Verts ont frappé fort cet été sur le marché des transferts, un secteur semble encore fragile : le milieu de terrain. Le départ non compensé de Pierre Ekwah, malgré la volonté du club de le conserver, a laissé un vide béant dans l’entrejeu. Depuis, Horneland a tenté plusieurs combinaisons (Gadegbeku, Tardieu, Jaber) sans parvenir à trouver la sentinelle idéale.

Résultat : un manque de stabilité évident et un équilibre collectif parfois vacillant. Interrogé à ce sujet, le coach a livré une réponse limpide : « Le groupe est un peu déséquilibré car fourni offensivement et défensivement. Un peu moins au milieu, mais oui ça peut changer lors du prochain mercato », a reconnu Eirik Horneland.

Des renforts ciblés… et des départs possibles à Saint-Etienne

Les dirigeants stéphanois planchent déjà sur plusieurs pistes selon Peuple-Vert. Le nom d’Enzo Bardeli, milieu créatif de Dunkerque, revient avec insistance. L’objectif est clair : injecter du liant et de la maîtrise technique dans le cœur du jeu. D’autres profils, notamment pour le poste de sentinelle et de latéral gauche, sont également étudiés.

Mais pour recruter, il faudra aussi dégraisser. Dylan Batubinsika et Yvann Maçon, restés sans point de chute cet été, pourraient être relancés sur le marché. Quant au jeune Ben Old, l’idée d’un prêt reste d’actualité pour lui offrir du temps de jeu. Sept matchs restent à disputer avant l’ouverture du mercato d’hiver, sept occasions pour Horneland et ses hommes de prouver qu’ils peuvent encore viser plus haut.