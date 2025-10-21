Mercato ASSE : Eirik Horneland limité, l’inquiétude monte

L’actuelle direction de l’ASSE est étrangement calme malgré la dégradation des résultats de l’équipe en Ligue 2. Eirik Horneland pourrait, d’ici le mercato hivernal, faire les frais de ces contre-performances

Mercato ASSE : Eirik Horneland est-il à la hauteur du poste ?

Le mercato de l’ASSE a été ce qu’il a été, mais le club dispose d’un effectif compétitif pour la Ligue 2. Et pourtant, Eirik Horneland, qui faisait la course en tête avec ses joueurs au classement, commence à marquer le pas. Les Verts sont 3ᵉ de Ligue 2 et leur défaite face au Mans n’a pas vraiment rassuré sur les capacités d’Horneland à obtenir la montée.

Lire aussi : Ça chauffe à l’ASSE : Eirik Horneland dans la tourmente !

À voir

Mercato OM : les 96 millions d’euros validés pour Benjamin Pavard

Ce match ASSE 2-3 Le Mans a livré quelques informations pour comprendre la méthode du technicien norvégien, et elle pourrait ne pas être adaptée aux besoins de Saint-Étienne. La fébrilité défensive qui a contraint Larsonneur à se surpasser dès la 18ᵉ minute du match contre Le Mans n’a pas échappé aux observateurs.

La facilité avec laquelle Dame Gueye centre sur le but de Rabillard en dit long sur le manque de détermination de la défense stéphanoise dans son propre périmètre de sécurité. Et même lorsque Florian Tardieu, par un coup franc beckhamien, relance les Verts, la fébrilité ne s’évanouit pas. La faute de Ferreira sur le penalty du Mans, transformé par Gueye, le montre bien.

Lire aussi : Coup de théâtre : L’ASSE prête à récupérer Mathis Amougou ?

À voir

Mercato RC Lens : Accord bouclé pour un champion du monde ?

Le troisième but du visiteur est tout aussi imputable au manque de réactivité de la défense de l’ASSE, toujours en retard sur les actions adverses. Aussi bien le centreur que le récepteur, tous deux ont bénéficié d’un manque d’agressivité des défenseurs, mais aussi de leur mauvais placement. Des problèmes qu’Eirik Horneland devait anticiper, mais non. Saint-Étienne est aujourd’hui victime de la faiblesse de ses défenseurs, à mettre sur le compte du coach.

Dans ces conditions, le match de la 11ᵉ journée de Ligue 2 face au FC Annecy sera suivi de près. Une nouvelle contre-performance devrait sérieusement poser le problème de l’avenir de l’entraîneur.