Mercato PSG : Luis Campos met le cap sur Karim Coulibaly (Werder Brême)

Pour le prochain mercato du PSG, Luis Campos a déjà trouvé une cible privilégiée en la personne de Karim Coulibaly du Werder Brême. Avec le doute sur l’avenir Lucas Beraldo, le club de la capitale se sécurise avec un nouveau talent évoluant en Allemagne.

Pour le mercato , un diamant brut visé par le PSG

Karim Coulibaly n’a que 18 ans et pourtant il impressionne déjà depuis ses débuts en Bundesliga. Transféré d’Hambourg, le défenseur germano-ivoirien s’est très rapidement imposé dans la rotation à son poste au Werder Brême. Il a lors des sept apparitions enchaînées en championnat montré l’étendue de son talent. Grand de 1,91 m pour 83 kg, le solide gaucher est aussi puissant et que lucide, deux qualités assez rares chez les joueurs de son âge qui ne pouvaient que séduire le PSG.

Lire aussi : Mercato PSG : 100M€ ! Du très lourd arrive au Paris SG

D’après de nombreuses sources en Allemagne, Luis Campos, conseiller sportif au Paris Saint-Germain, suit de très près la progression de ce spécialiste du cœur de la défense. Le directeur sportif du PSG verrait en Coulibaly un potentiel concurrent de Beraldo à long terme. Le portugais veut garder de la seine rivalité à chaque poste afin de pousser les joueurs à travailler pour mériter leurs places. Karim Coulibaly séduit par sa maturité mais aussi par sa lecture du jeu et sa grande capacité à relancer proprement les ballons.

Mercato Luis Campos anticipe la relève en défense du Paris SG

Au sein du PSG, l’incertitude qui entoure la situation de Lucas Beraldo pousse la direction sportive à envisager toutes les options possibles de rechange. Le défenseur du Werder Brême correspond à cette vision : un gaucher prometteur, joueur techniquement propre avec un mental d’acier.

À voir

OGC Nice : Franck Haise, sa réplique sèche après la défaite à Vigo “Déjà, nous, on y est”

Lire aussi : Mercato PSG : Accord conclu, un crack va signer !

Les observateurs allemands saluent régulièrement sa capacité à s’adapter à un rythme élevé du jeu et à répondre toujours présent face à des attaquants bien plus expérimentés. À 18 ans, Karim Coulibaly représente le type de pari qu’affectionne Luis Enrique, car plus facile à façonner sur la durée.

Une offensive parisienne pour le mercato hivernal ?

Le PSG pourrait passer à l’action sur ce dossier Karim Coulibaly à l’ouverture du mercato hivernal pour un transfert effectif au marché des transferts de l’été 2026. Le club parisien sera déjà situé au mois de janvier sur la situation de Beraldo qui se complique, même si sa présence ne devrait rien changer aux plans du club d’attaquer le dossier Karim. Le Paris Saint-Germain ne veut pas laisser filer ce talent qui attire les regards de plusieurs grandes formations d’Europe.