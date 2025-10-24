Mercato : l’ASSE dégote un serial buteur !

Les dirigeants de l’ASSE flairent un joli coup en Ligue 2 en vue du prochain mercato hivernal. Un milieu de terrain est sur les tablettes des Verts.

Mercato : l’ASSE vise Enzo Bardeli pour cet hiver

L’ASSE ne veut pas s’éterniser en Ligue 2. Les hommes d’Eirik Horneland se battent pour une montée en Ligue 1 à la fin de la saison. Et pour atteindre cet objectif, il faut des renforts lors du prochain mercato hivernal. Les Verts occupent actuellement la troisième place en Ligue 2.

La direction de l’AS Saint-Étienne cible certaines pépites sur le marché. Selon Jeunes Footeux, les dirigeants stéphanois auraient coché le nom d’Enzo Bardeli, pièce maîtresse du milieu de terrain de Dunkerque. Âgé de 24 ans, formé à Lille, Bardeli arrive en fin de contrat en juin. Son club devra donc trancher rapidement : le vendre en janvier ou le voir partir libre à la fin de la saison.

Pour le moment, le jeune crack et ses dirigeants n’ont pas encore trouvé un accord pour une prolongation de son contrat. Sa valeur actuelle est estimée à environ 4 millions d’euros. Bardeli est en pleine forme et fait trembler es filets. En neuf matchs de Ligue 2 cette saison, il a déjà marqué 4 buts et délivré 3 offrandes. Ce sera un renfort de poids si l’ASSE réussit le coup cet hiver.