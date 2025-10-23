ASSE : Horneland soulagé, un défenseur fait son retour !

Avant le déplacement de l’ASSE à Annecy, Eirik Horneland a fait le point sur son groupe. L’entraîneur des Verts enregistre un précieux retour en défense.

ASSE : Eirik Horneland privé de trois défenseurs contre Annecy, mais…

L’AS Saint-Étienne entame une semaine chargée, avec trois matchs décisifs pour la montée en Ligue 1. Les Verts débutent ce parcours ce samedi à Annecy. Trois jours plus tard, ils vont recevoir Pau FC et de se déplacer au Red Star. L’ASSE devra bien négocier ces trois rencontres.

Eirik Horneland le sait, cette séquence offre à son équipe l’opportunité d’affronter deux concurrents directs au classement. L’entraîneur stéphanois doit cependant composer avec plusieurs absences, notamment en défense. L’infirmerie stéphanoise reste bien remplie.

Le défenseur Chico Lamba a été opéré durant la trêve internationale. Il ne reviendra pas avant la fin du mois de novembre. Son coéquipier Lassana Traoré est lui aussi indisponible. Tandis que Maxime Bernauer purgera ce week-end son dernier match de suspension.

João Ferreira est de retour dans le groupe

Eirik Horneland enregistre de tout de même une bonne nouvelle avant le match Annecy-ASSE. Il a confirmé le retour d’un défenseur titulaire : João Ferreira. Le latéral droit portugais avait manqué le début de semaine pour des raisons familiales, mais il est de retour dans le groupe.

« Seul João Ferreira a manqué le début de semaine, car il est devenu papa au Portugal. Il est désormais de retour », a-t-il précisé dans des propos rapportés par Peuple-Vert. L’entraîneur a par ailleurs indiqué que le jeune attaquant Djylian N’Guessan sera ménagé.

L’attaquant français est rentré dans le Forez après avoir participé à la Coupe du Monde U20 au Chili. Il bénéficie de ce fait de quelques jours de repos avant de reprendre l’entraînement. Malgré les absences, l’ASSE est déterminée à prendre le maximum de points face à ces prochains adversaires.