Mercato : l’OM scelle le sort de cet indésirable !

Neal Maupay n’est plus en odeur de sainteté à l’OM. L’attaquant français devra chercher un nouveau point de chute lors du prochain mercato hivernal.

Mercato OM : le départ de Maupay déjà programmé à Marseille ?

Neal Maupay ne fait plus partie des plans de la direction de l’OM. Plusieurs prétendants s’étaient positionnés lors du dernier mercato estival pour le recruter, mais il a fermé la porte à un départ. Malgré la rude concurrence, il a décidé de rester au club phocéen pour tenter de s’imposer. L’attaquant français paie aujourd’hui ce choix puisque les dirigeants marseillais voulaient se séparer de lui. Écarté du groupe, il vit un sale temps.

Les dirigeants du club phocéen, lassés de sa présence non désirée, veulent désormais le pousser vers la sortie. Avec plus de deux millions d’euros de salaire annuel pour un rôle de quatrième attaquant, Maupay doit partir. Le tacticien du club, Roberto De Zerbi ne compte pas sur lui et ne lui donnera pas de temps de jeu. À la Commanderie, on murmure même qu’il n’est plus évoqué lors des réunions sportives. Une manière de lui faire comprendre qu’il n’a plus sa place sur la Canebière.

Tout porte à croire qu’un départ en janvier est déjà dans les tuyaux. Certains clubs sont chauds pour l’accueillir les bras ouverts et le relancer. Selon le journaliste Christian Lanier, l’OL suit de près son profil. L’entraîneur lyonnais, Paulo Fonseca valide son profil. Mais pour le moment, on ignore si Maupay acceptera enfin de quitter l’OM et de rejoindre les Gones.