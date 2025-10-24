Mercato PSG : Accord bouclé pour Wharton ?

Le directeur sportif du PSG, Luis Campos fonce sur le milieu de terrain anglais, Adam Wharton en vue du prochain mercato estival. La pépite anglaise affole l’Europe.

Mercato PSG : Luis Campos traque Adam Wharton

Le PSG a craqué pour Adam Wharton, le joyau anglais de Crystal Palace. Mais la concurrence s’annonce féroce. Arrivé de Blackburn en janvier 2024 pour 21 millions d’euros, le jeune milieu de 18 ans avait surpris. En quelques mois, il a mis tout le monde d’accord en Premier League. Il a contribué au sacre de Crystal Palace en Coupe d’Angleterre et en Community Shield, et surtout, gagné sa place en sélection anglaise.

Depuis quelques mois, Wharton attire tous les regards. Liverpool, Chelsea, Manchester City, Manchester United : tous le veulent. Le Real Madrid aussi. Et selon TBR Football, le PSG vient d’entrer dans la danse. Luis Campos et Luis Enrique suivent de près la situation du jeune crack anglais. Les dirigeants de Crystal Palace ne ferment pas la porte à son départ.

Sous contrat jusqu’en 2029, Wharton pourrait être prolongé. Les Anglais attendent le jackpot pour le céder. Pour l’arracher, il faudra un chèque d’au moins 116 millions d’euros. Rien d’impossible pour Paris, surtout si la pépite continue d’enflammer l’Angleterre. Les Parisiens pourraient passer à l’offensive lors du mercato estival de 2026. Cette saison, Adam Wharton a déjà disputé 7 matches de Premier League avec son club. Sa valeur est estimée à 60 millions d’euros par Transfertmakt.