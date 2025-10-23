Michael Olise au PSG ? L’annonce officielle du Bayern Munich

Intéressé par le renfort de Michael Olise, le PSG va devoir se montrer très convaincant pour le déloger de la Bundesliga. Le Bayern Munich ne compte pas se laisser dépouiller aussi facilement. Explications.

Mercato : Michael Olise dans les plans du PSG

Depuis ces dernières années, le Paris Saint-Germain s’est fixé pour objectif d’attirer dans ses rangs les meilleurs talents français. Ainsi, après Bradley Barcola, Ousmane Dembélé, Désiré Doué et Lucas Chevalier, les dirigeants du club de la capitale font désormais de Michael Olise une priorité pour le prochain mercato estival. Jeune, explosif, élégant balle au pied, l’ailier de 23 ans incarne tout ce que Luis Enrique veut pour son « nouveau PSG. »

Lisez aussi : Mercato : Le PSG connaît déjà la réponse de Michael Olise !

À voir

Stade Rennais : Excellentes nouvelles pour Beye avant l’OGC Nice !

Récemment, plusieurs médias étrangers ont annoncé l’existence d’une clause libératoire d’environ 100 millions d’euros présente dans le contrat de l’international français du Bayern Munich. Pour s’offrir les services de Michael Olise, le club de Nasser Al-Khelaïfi serait notamment prêt à s’aligner sur ce montant. Sauf que cette grosse une rumeur est rapidement démentie par le Bayern Munich.

Aucune clause libératoire pour Michael Olise

Recruté en juillet 2024 pour 53 millions d’euros en provenance de Crystal Palace, Michael Olise est lié au Bayern Munich jusqu’en juin 2029. Cependant, le natif de Londres pourrait ne pas s’éterniser en Allemagne, puisque d’autres grands clubs européens comme le Paris SG et le Real Madrid seraient prêts à le recruter l’été prochain.

Lisez aussi : Mercato PSG : Le Bayern lâche un indice pour Michael Olise !

Pour y parvenir, il faudra tout de même se montrer particulièrement généreux avec le champion de Bundesliga. En effet, par la voix de son directeur sportif, le Rekordmeister annonce que le contrat de son crack français ne contient aucune clause libératoire.

À voir

RC Lens : Pluie de bonnes nouvelles avant l’OM !

« Il n’y a aucune clause libératoire qu’il pourrait invoquer. Michaël est en passe de devenir l’un des meilleurs joueurs du monde », a confié Max Eberl dans des propos rapportés par Sky Sport. Le Paris Saint-Germain est donc prévenu.