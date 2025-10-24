OL : Double coup dur confirmé avant le RC Strasbourg !

Après la victoire en Ligue Europa, l’OL se concentre sur la prochaine échéance en Ligue 1. Le technicien de Lyon, Paulo Fonseca devra composer sans deux joueurs blessés pour le choc face au RC Strasbourg.

OL : Deux absents et un retour avant le RC Strasbourg

L’OL accueille le RC Strasbourg au Groupama Stadium ce dimanche pour clore la 9e journée de Ligue 1. Deux formations en quête de points pour se rapprocher du haut de tableau. Lyon, en perte d’élan en championnat, a retrouvé le sourire en Europe. Jeudi, les hommes de Paulo Fonseca ont dominé Bâle 2-0, un succès qui tombe à pic. Il fallait stopper l’hémorragie après les revers face à Toulouse (1-2) et à Nice (3-2).

Ce sursaut européen redonne un peu d’air à une équipe pourtant brillante en début de saison, victorieuse à cinq reprises sur ses six premiers rendez-vous. Mais dimanche, la tâche s’annonce rude. Strasbourg arrive en pleine confiance, troisième du classement provisoire, à un point seulement du PSG qu’il a accroché au Parc des Princes (3-3). Le Racing ne lâche rien, et l’OL devra livrer une performance solide pour espérer les trois points.

Le tacticien de l’OL, Paulo Fonseca devra encore se passer de deux joueurs. Nuamah et Orel Mangala, blessés de longue date, ne sont pas rétablis et la date leur retour n’est pas encore connue. Bonne nouvelle, le gardien Rémy Descamps fait son retour dans le groupe. Il sera présent mais pas forcément titulaire.