Ligue Europa : Les compos officielles de OL – FC Bâle !

Dans le cadre de la troisième journée de la phase de ligue de la Ligue Europa, l’OL reçoit le FC Bâle ce jeudi au Groupama Stadium. Découvrez les compositions officielles des deux équipes.

OL – FC Bâle : Merah titulaire à droite, Niakhaté et Tessmann de retour

Ce jeudi, l’OL reçoit le FC Bâle avec le clair objectif de relever la tête, mais surtout de faire un pas supplémentaire vers une qualification en Ligue Europa. Pour cette troisième journée, Paulo Fonseca a choisi de compter sur Moussa Niakhaté et Tanner Tessmann dans son onze de départ. Les jeunes Mathys De Carvalho et Khalis Merah sont aussi titulaires.

Cette rencontre pourrait permettre à l’OL d’enchaîner un troisième match européen par une victoire, face à des Suisses qui espèrent lancer une série après la victoire sur Stuttgart (2-0) lors de la journée précédente. Les hommes de Paulo Fonseca, qui ont perdu de leur élan ces dernières semaines, entendent bien renouer avec la victoire devant leur public ce jeudi.

Pour y parvenir, le technicien portugais des Gones veut garder une équipe compétitive, tout en arrivant à faire des rotations. Pour cette affiche, il a donc réussi à mixer même si le onze de départ a fière allure. Une victoire contre le FC Bâle permettrait à l’Olympique Lyonnais de faire un pas vers une qualification a minima pour les barrages de cette Ligue Europa.

La compo de l’OL

Gardien : Greif

Défenseurs : Maitland-Niles, Mata, Niakhaté, Abner

Milieux : De Carvalho, Tessmann, Merah, Tolisso (cap)

Attaquants : Satriano, Fofana.

Le onze de départ du FC Bâle

Gardien : Hitz

Défenseurs : Vouilloz, Barisic, Daniliuc, Schmid

Milieux : Leroy, Metinho – Soticek

Attaquants : Shaqiri (cap), Otele, Ajeti.