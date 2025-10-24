Stade Rennais : Habib Beye lâche une grosse annonce sur son avenir

Habib Beye joue gros ce week-end sur le banc du Stade Rennais. Sur une chaise éjectable, le technicien sénégalais se veut pourtant rassurant avant d’affronter l’OGC Nice. En conférence de presse, il s’est exprimé avec franchise sur son avenir.

Stade Rennais : Habib Beye face à la tempête au SRFC

Le Stade Rennais et Habib Beye traversent une période délicate. Avec quatre matchs nuls consécutifs et une victoire qui se fait attendre, le club breton doit impérativement réagir face à l’OGC Nice ce dimanche. La position du coach, arrivée l’hiver dernier, est fragilisée par cette dynamique mitigée, mais l’intéressé se veut imperturbable.

En conférence de presse, le technicien a tenu à calmer le jeu. « Je ne me pose pas la question de savoir si je suis plus menacé qu’il y a une semaine. C’est inhérent à mon métier. Je dois faire en sorte que cette équipe gagne et enclenche cette dynamique très positive. On n’a pas perdu depuis cinq matchs. Il faut convertir cela par une victoire », a confié Beye. Une déclaration lucide, empreinte de sérénité et de confiance, à l’image d’un entraîneur qui veut continuer à croire en son projet.

« Tous les gens que je croise ont un sourire »

Malgré la tension qui entoure le club, Habib Beye affirme ressentir un soutien fort, en interne comme auprès des supporters. Son message est clair : le groupe reste uni, concentré et positif. « Une équipe qui ne perd pas reste stable émotionnellement. Tous les gens que je croise ont un sourire », a-t-il déclaré avant d’ajouter :

« J’ai discuté avec mon président juste après le match face au Havre, et il m’a dit : “Dommage qu’on n’ait pas la récompense de la victoire, les garçons ont beaucoup donné.” Ce n’était pas du tout le même état d’esprit que lors des trois rencontres précédentes ». Un discours plein d’optimisme qui prouve que Habib Beye n’a pas l’intention de lâcher. Mais désormais, seule une victoire pourra vraiment dissiper les doutes.