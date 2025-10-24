Stade Rennais : Habib Beye fait une promesse au SRFC !

Le technicien du Stade Rennais, Habib Beye promet du changement avant le choc face à l’OGC Nice. Les Rennais veulent passer leurs nerfs sur les Aiglons.

Stade Rennais : Habib Beye promet un déclic imminent !

Le Stade Rennais stagne. Neuvième de Ligue 1 avec 11 points, le club breton ne progresse pas au classement. Quatre matchs nuls consécutifs ont ralenti sa marche. Pourtant, Habib Beye garde la foi. Avant le choc face à l’OGC Nice (10e, 11 points), l’entraîneur se veut serein.

Certains médias ont indiqué qu’il est sous pression à cause des résultats, mais le coach sénégalais ne tremble pas. « Aujourd’hui, je ne me sens pas en danger, dans le sens où je fais mon métier avec une immense passion. Je suis très content de ce que renvoie mon équipe, surtout dans l’analyse du match. Les joueurs ont le sentiment d’avoir progressé. Ça va venir, quand ça va s’enclencher, on va partir sur quelque chose de très positif. Les joueurs ne se laissent pas emporter par le négatif. », a-t-il dit en conférence de presse ce vendredi.

Beye ne nie pas les chiffres. Quatre points en quatre matchs, ce n’est pas assez. Mais il estime que rien n’est encore trop grave. Son équipe se mobilise pour renverser la tendance. « Je dois faire en sorte que cette équipe gagne et enclenche cette dynamique très positive. On n’a pas perdu depuis cinq matchs. Il faut convertir cela par une victoire. Une équipe qui ne perd pas reste stable émotionnellement. », a-t-il promis.

Et pour ce match contre Nice ce dimanche, le SRFC retrouve des forces. Glen Kamara et Przemyslaw Frankowski sont de retour, totalement rétablis. Seul Ludovic Blas a inquiété un instant, touché à l’entraînement, mais plus de peur que de mal : il sera bien présent.