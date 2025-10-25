OM : De Zerbi prend cher après la défaite à Lisbonne

Roberto De Zerbi n’est pas épargné par les critiques. Deux jours après la désillusion de l’OM face au Sporting (2-1) en Ligue des champions, l’entraîneur italien fait l’objet de vives critiques. Jean-Michel Larqué, jamais avare de mots, a littéralement étrillé ses choix tactiques sur RMC.

OM : De Zerbi, le génie qui s’est emmêlé les pinceaux

« Quand De Zerbi fait les choses bien, on le dit. Quand il se prend les pieds dans le tapis, on dit qu’il se prend les pieds dans le tapis ». Le ton est donné. Dans Rothen s’enflamme, Jean-Michel Larqué n’a pas mâché ses mots à l’égard du coach italien. Mercredi soir, face au Sporting, l’OM menait 1-0 avant de s’écrouler après l’expulsion d’Emerson. Résultat : une défaite rageante (2-1) et un scénario que l’ancien capitaine des Bleus ne digère toujours pas.

Pour Larqué, le technicien marseillais s’est perdu dans ses choix : « Quand il dit qu’il ne voulait pas défendre si bas et qu’il joue à cinq derrière, il va forcément défendre plus bas ». Une analyse lucide qui interroge la cohérence de la tactique adoptée à Lisbonne.

« Une panne de neurones » selon Larqué

En conférence de presse, De Zerbi avait tenté d’expliquer la faillite collective : « Je n’ai pas réussi à me faire comprendre entre les deux périodes ». Une justification qui a fait bondir Larqué : « Plus tu parles, plus tu t’emmêles les pinceaux. Il a eu une panne de neurones ? Ou les fils se sont touchés ? ». L’ancien joueur s’interroge même sur la logique de l’entraîneur : « Au Real, qui jouait à dix contre onze ? ».

Pour le membre de la Dream Team RMC, la pilule est amère : De Zerbi s’est tout simplement trompé de plan. « On a rarement vu une équipe aussi faible. Même à dix, avec deux attaquants et un milieu qui garde le ballon, tu pouvais espérer marquer ». Une sortie au vitriol qui reflète l’impatience d’un environnement marseillais toujours prompt à juger.